Ermenistan'ın Azerbaycan'daki sivillere yönelik saldırıları sürüyor.

Ermenistan ordusu Gence ve Mingeçevir'e füzel saldırı düzenledi. Saldırı sonucu bölgeye 2 füze isabet etti. Füzelerden biri havada imha edildi.

Onlarca ailenin yaşadığı bina yıkıldı

Ermenistan'ın Gence'ye attığı füze, çok katlı binaya isabet etti. Onlarca ailenin yaşadığı bina tamamen yıkıldı.

Füzelerden biri okul yakınına düştü

Ermenistan ordusu tarafından atılan füzelerden biri Gence kentinde bir okulun yakınına düştü. Saldırının akşam saaatlerinde olması olası bir faciayı önledi.

"20'den fazla ev yıkıldı"

Saldırıya ilişkin açıklama yapan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, "Gence ve Mingeçevir füzelerle vuruldu. Hain ve acımasızca sivillere saldırdılar. İlk bilgilere göre 20'den fazla ev yıkıldı" dedi.

"Saldırıda can kayıpları var"

Ermenistan'ın zalimce sivillere saldırdığını ifade eden Hacıyev, "Bu Ermenistan'ın terör politikasının göstergesidir. Ermenistan yeni füze sistemleri getirdi ve Azerbaycan şehirlerine saldırdı. Saldırıda can kayıpları var" ifadelerini kullandı.

#SONDAKİKA

Gence ve Mingeçevir vuruldu. Enkaz altında çok sayıda sivil var.https://t.co/ftdEU6dIZH pic.twitter.com/Yx44pnW6g4 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 16, 2020

Ayrıntılar geliyor...