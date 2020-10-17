Ermenistan Gence ve Mingeçevir'i hedef aldı: 20'den fazla ev yıkıldı
Ermenistan ordusu Azerbaycan'ın Gence ve Mingeçevir kentine füze saldırısı düzenledi. Saldırıda çok sayıda sivil enkaz altında kaldı. Sivilleri kurtarma çalışmaları sürüyor.
Ermenistan'ın Azerbaycan'daki sivillere yönelik saldırıları sürüyor.
Ermenistan ordusu Gence ve Mingeçevir'e füzel saldırı düzenledi. Saldırı sonucu bölgeye 2 füze isabet etti. Füzelerden biri havada imha edildi.
Onlarca ailenin yaşadığı bina yıkıldı
Ermenistan'ın Gence'ye attığı füze, çok katlı binaya isabet etti. Onlarca ailenin yaşadığı bina tamamen yıkıldı.
Füzelerden biri okul yakınına düştü
Ermenistan ordusu tarafından atılan füzelerden biri Gence kentinde bir okulun yakınına düştü. Saldırının akşam saaatlerinde olması olası bir faciayı önledi.
#SONDAKİKA— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 16, 2020
Ermenistan yine sivilleri hedef aldı. Ermeni ordusu Gence'yi füzelerle vurdu.https://t.co/ftdEU6dIZH pic.twitter.com/5dlYewYDzi
"20'den fazla ev yıkıldı"
Saldırıya ilişkin açıklama yapan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, "Gence ve Mingeçevir füzelerle vuruldu. Hain ve acımasızca sivillere saldırdılar. İlk bilgilere göre 20'den fazla ev yıkıldı" dedi.
"Saldırıda can kayıpları var"
Ermenistan'ın zalimce sivillere saldırdığını ifade eden Hacıyev, "Bu Ermenistan'ın terör politikasının göstergesidir. Ermenistan yeni füze sistemleri getirdi ve Azerbaycan şehirlerine saldırdı. Saldırıda can kayıpları var" ifadelerini kullandı.
#SONDAKİKA— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 16, 2020
Gence ve Mingeçevir vuruldu. Enkaz altında çok sayıda sivil var.https://t.co/ftdEU6dIZH pic.twitter.com/Yx44pnW6g4
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