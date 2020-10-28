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Ermenistan Berde'yi vurdu: 20 ölü
[Fotoğraf: AA]
Ermenistan, Berde şehir merkezini misket bombalarıyla vurdu. Saldırıda şu ana kadar 20 kişi hayatını kaybetti, 60'tan fazla yaralı var.
Misket bombalarıyla düzenlenen saldırıda çok sayıda ev, dükkan ve araç hasar gördü.
Ermenistan Berde'yi füzelerle vurdu. Saldırıda misket bombaları kullanıldı. 14 kişi hayatını kaybetti, 40'tan fazla yaralı var. pic.twitter.com/5gfgte0CxY— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 28, 2020
[Fotoğraf: AA]
Saldırıda şu ana kadar 20 kişi yaşamını yitirdi, 60'tan fazla kişi yaralandı.
[Fotoğraf: AA]
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: Son Dakika Karabağ Sorunu Ermenistan AzerbaycanSon Güncelleme: 28 Ekim 2020 Çarşamba 14:18
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