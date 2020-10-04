Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber-AA
Ermenistan, Azerbaycan’ın Mingeçevir ve Terter şehirlerine saldırdı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Azerbaycan Savunma Bakanlığından "Ermenistan, Mingeçevir şehrine füze atışı, Terter şehrine de top atışları ile saldırdı, yaralılar var" açıklaması yapıldı.
Azerbaycan ordusunun Ermenistan’ın işgal ettiği toprakları geri almak için başlattığı operasyonlar devam ederken, Ermenistan ordusu yeniden sivilleri hedef aldı.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun Mingeçevir kentine roket, Teter kentine ise topçu bataryalarıyla saldırdığını aktardı.
Bakanlık, saldırılar sonucu yaralananların olduğunu açıkladı.
"Çaresizliğin barbarca ifade edilmesi..."
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, sanayi kenti olan Mingeçevir'de hidroelektrik santralin bulunduğunu, Ermenistan'ın saldırısının "çaresizliğin barbarca ifade edilmesi" anlamına geldiğini kaydetti.
Etiketler: son dakika Ermenistan azerbaycan savunma bakanlığıSon Güncelleme: 4 Ekim 2020 Pazar 19:27
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