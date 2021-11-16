Azerbaycan Savunma Bakanlıkğı, Ermenistan ordusunun sınırda bazı yükseklikleri ele geçirerek daha elverişli mevziler elde etmek amacıyla yerel saatle 11.00'de operasyon başlattığını açıkladı.

Başargeçer ve Karakilise illerindeki mevzilerine takviye güç ve teçhizat yığınağı yapan Ermeni güçlerinin saldırıları sonucu Azerbaycan ordusundan 2 asker yaralandı.

Azerbaycan ordusu ivedilike operasyon başlattı

Ermenistan ordusunun saldırılarda, el bombası fırlatıcı ve çeşitli kalibreli silahlarla ateş açarak Azerbaycan mevzilerine zarar verdiği kaydedildi.

Azerbaycan ordusunun da aynı istikamette ivedilikle bir operasyon başlattığı, Ermeni güçlerin hareketinin kısıtlandığı, askeri kuvvet ve araçlarına hasar verildiği duyuruldu.

Ermeni askerler gözaltına alındı

Ermeni askerlerin silahsızlandırılarak gözaltına alındığı, çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, büyük çaplı provokasyonlar yaparak kısa vadeli avantaj elde etmek isteyen Ermeni askeri birliklerinin saldırısının operasyonel ve taktik açıdan tamamen başarısız olduğu ifade edildi.