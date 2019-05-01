İklim değişikliğinin taşımacılık sektörüne olan etkisi buzulların erimesiyle daha da hızlandı.

Binlerce yıl boyunca buzullarla kaplı olan Kuzey Denizi rotasında buzulların küçülmesi, daha önce taşımacılık için uygun olmayan yolun, yük gemileri tarafından kullanılabilmesinin önünü açtı.

Deniz taşımacılığını hızlandıran rota

Bu rotanın erişilebilirliğini bu kadar önemli yapan şeylerden ilki, diğer rotalardan 10 - 15 gün kadar daha hızlı seyahate imkan vermesi.

İkincisi ise rotanın altında bulunan devasa hidrokarbon rezervleri nedeniyle küresel güçler için bir altın madeni olması.

En fazla atılım Rusya'dan

Çok sayıda ülke, rotanın zenginliği hakkında iddialarda bulundu ancak en çok atılım Rusya tarafından yapıldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’nın ekonomik yatırımlarının onda birinin Arktika'da (Kuzey Kutup Dairesi’nin üstünde kalan bölge) olduğunu açıkladı.

Financial Times'ta yer alan habere göre şu anda Rusya'nın güzergah boyunca 7 askeri üssü bulunuyor ve bu üsler kıyı şeridinin tamamını kaplıyor.

Bu da Kuzey Kutbu'nda gezinmek, Asya'ya daha hızlı seyahat etmek veya denizin altındaki petrol ve doğal gaz varlıkları üzerinde söz sahibi olmak için Rusya'nın gözetiminde olmak anlamına geliyor.

Rusya'nın bölgeye yatırımları ile rota üzerindeki yetkisini artırması bekleniyor.

Kaynak: Financial Times

.