Bakan Edhy Prabowo ve bazı aile üyeleri, sabah erken saatlerde yurt dışı seyahati dönüşünde başkent Cakarta’daki Soekarno-Hatta Uluslararası Havaalanı’nda Yolsuzlukla Mücadele Birimi (KPK) ekipleri tarafından gözaltına alındı.

KPK Başkan Yardımcısı Nurul Ghufron, yaptığı açıklamada, gözaltına alınan Prabowo’nun deniz ürünleri ihracatında yolsuzluğa karışmakla suçlandığını ifade etti.

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Ghufron, Prabowo’ya yöneltilen suçlamalara ilişkin detaylı soruşturmanın KPK merkez binasında yürütüleceği bilgisini paylaştı.

Prabowo, geçen yıl düzenlenen başkanlık seçiminden sonra yeni kabinede Denizcilik ve Su Ürünleri Bakanlığı görevine getirilmişti.