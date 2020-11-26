Haber Giriş: 26 Kasım 2020 Perşembe 04:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Endonezyalı bakan yolsuzluk iddiasıyla gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA]
Endonezya Denizcilik ve Su Ürünleri Bakanı Prabowo, yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle gözaltına alındı.
Bakan Edhy Prabowo ve bazı aile üyeleri, sabah erken saatlerde yurt dışı seyahati dönüşünde başkent Cakarta’daki Soekarno-Hatta Uluslararası Havaalanı’nda Yolsuzlukla Mücadele Birimi (KPK) ekipleri tarafından gözaltına alındı.
KPK Başkan Yardımcısı Nurul Ghufron, yaptığı açıklamada, gözaltına alınan Prabowo’nun deniz ürünleri ihracatında yolsuzluğa karışmakla suçlandığını ifade etti.
[Fotoğraf: AA]
Ghufron, Prabowo’ya yöneltilen suçlamalara ilişkin detaylı soruşturmanın KPK merkez binasında yürütüleceği bilgisini paylaştı.
Prabowo, geçen yıl düzenlenen başkanlık seçiminden sonra yeni kabinede Denizcilik ve Su Ürünleri Bakanlığı görevine getirilmişti.
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