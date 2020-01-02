Sosyal İşler Bakanı Juliari Batubara, yaptığı açıklamada, başkent Cakarta, Depok, Bekasi, Tangerang ve Bogor kentlerinde dün etkili olan sellerde 21 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Can kayıplarının artmamasını ümit ettiğini belirten Batubara, hayatını kaybedenlerin yakınlarına da 15 milyon rupiah (yaklaşık 6 bin 450 TL) tazminat ödeneceği bilgisini paylaştı.

[Fotoğraf: Reuters]

Şiddetli ve kesintisiz yağışların, bazı bölgelerde toprak kayması ve nehirlerin taşmasına neden olduğunu belirten BNPB Sözcüsü Agus Wibowo, su baskınlarının en az 169 noktada hayatı olumsuz etkilediğini ifade etti.

Wibowo, bugün itibarıyla, başkent genelinde su baskınlarının ardından tahliye edilenlerin sayısının da 31 bini geçtiği bilgisini paylaştı.

[Fotoğraf: Reuters]

Başkentte son 7 yılın en büyük sel felaketinin yaşandığını açıklayan yetkililer, ilerleyen günlerde beklenen aşırı yağışlara karşı da halka uyarıda bulunmuştu.

Ekvator kuşağındaki Endonezya'da, özellikle ekimle nisan arasındaki görülen şiddetli yağışlar nedeniyle sıklıkla su baskınları ve heyelanlar yaşanıyor.

Kaynak: AA