Haber Giriş: 5 Nisan 2021 Pazartesi 09:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Endonezya'daki sel felaketinde ölü sayısı 55'e çıktı
[Fotoğraf: AA]
Endonezya'nın Doğu Nusa Tenggara eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 55'e yükseldi. Afette en az 42 kişinin kayıp olduğu, 9 kişinin yaralandığı açıklandı.
Endonezya Ulusal Afet Yönetimi Merkezi Sözcüsü Raditya Jati, yaptığı açıklamada, dün, eyalete bağlı Flores kentinin doğusunda yerel saatle 11.00'de sağanağın sele neden olduğunu duyurdu.
Jati, şimdiye kadar 55 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını açıkladı. En az 42 kişinin kayıp olduğunu aktaran Jati, yaralanan 9 kişinin tedavi altına alındığını belirtti.
Bölgede elektrik kesintileri yaşanıyor
Jati, afet bölgesinde binlerce kişinin yerinden olduğunu, elektrik kesintileri yaşandığını ve bazı yolların ulaşıma kapandığını kaydetti.
Selin ardından yüzlerce kişinin evi hasar görürken, arama ve kurtarma çalışmaları sürüyor.
Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.
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