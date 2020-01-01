Kompas gazetesinin haberine göre, dün geceden bu yana etkili olan şiddetli yağışlar, Cakarta, Depok, Bekasi, Tangerang ve Bogor kentlerinde sellere neden oldu.

Cakarta Emniyeti Sözcüsü Yusri Yunus, binlerce kişinin olumsuz etkilendiği başkentteki su baskınlarında 2 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Başkentte 724 mahallede tedbir amaçlı elektrik kesintisi yapıldı.

Halim Perdanakusuma Havalimanı'nda pistin su altında kalması nedeniyle uçuşlar iptal edildi.

Selin etkili olduğu diğer kentlerde de yüzlerce ev ve araç su altında kalırken bazı şehirlerarası yollar trafiğe kapatıldı.

Yetkililer, gelecek 3 gün de sürmesi beklenen aşırı yağışlara karşı halka uyarıda bulundu.

Ekvator kuşağındaki Endonezya'da, özellikle ekim ve nisan arasındaki şiddetli yağışlar nedeniyle sıklıkla su baskınları ve heyelanlar yaşanıyor.

Kaynak: AA