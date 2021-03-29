Haber Giriş: 29 Mart 2021 Pazartesi 00:30Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Endonezya'da petrol rafinerisinde patlama
Endonezya'da ülkenin en büyük petrol rafinerisi olan Balongan Petrol Rafinerisi'nde büyük bir patlama meydana geldi. Alev topuna dönen rafineride ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.
Yerel medyaya yansıyan bilgilere göre, Endonezya'nın Indramayu bölgesindeki Pertamina şirketine ait Balongan Petrol Rafinerisi'nde büyük bir patlama meydana geldi.
Patlama, rafineriden kilometrelerce uzaklıktan duyuldu. Alevlerin sardığı rafineri ateş topuna döndü.
Oluşabilecek herhangi bir olumsuzluğa karşı çevredeki yerleşim yerlerinin tahliyesine başlandı.
Patlamanın sebebi henüz bilinmiyor. Günde 125 bin varil ham petrol işleme kapasitesine sahip Balongan Petrol Rafinerisi ülkenin en büyük rafinerisi niteliğinde.
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