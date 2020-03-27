Haber Giriş: Kaynak: İHA
Endonezya'da Merapi Yanardağı'nda patlama
[Fotoğraf: İHA]
Endonezya’daki Merapi Yanardağı'nda meydana gelen patlama sonrası kül bulutu 5 kilometre yüksekliğe ulaştı.
Endonezya’daki Java Adası’nda yer alan Merapi Yanardağı meydana gelen patlama sonrası kül ve duman püskürtmeye başladı.
Yanardağın 5 kilometre yüksekliğe kül püskürtmesi sonucu yakın çevrede havadan kül yağmaya başladı.
Yetkililer tarafından çevrede yaşayanlara gündelik hayatlarına devam etmeleri söylenirken, yanardağın en az 3 kilometre uzağında durulması ve bölgeye yaklaşılmaması uyarısı yapıldı.
Merapi Yanardağı'nda 2010 yıllında meydana gelen art arda patlamalar sonucu en az 350 kişi hayatını kaybetmişti.
Etiketler: yanardağ patlama endonezya'da yanardağ patlamasıSon Güncelleme: 27 Mart 2020 Cuma 23:40
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