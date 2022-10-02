Doğu Java eyaletinin Malang şehrindeki Kanjuruhan Stadyumu'nda Persebaya Surabaya takımının Arema Malang'ı 3-2 yendiği lig maçının ardından iki rakibin taraftarları arasında çok sayıda kavga çıktı.

[Fotoğraf: AA]

Yüzlerce taraftar, arbedeye müdahale eden polisin kullandığı biber gazından korunmak için çıkış kapısına koştu.

[Fotoğraf: AA]

Sıkılan gaz paniğe neden oldu: 174 kişi öldü

Yaşanan büyük kaosta nefessiz kalarak boğulanlar ve ezilenler oldu. Stadyumda çıkan olaylarda 174 kişi hayatını kaybetti.

Doğu Java Polis Şefi Nico Afinta, yaptığı açıklamada, gece geç saatlerde maçın sona ermesinden hemen sonra taraftar grupları arasında çıkan kavgaların çevik kuvvet polisinin göz yaşartıcı gaz kullanmasına neden olduğunu ve sıkılan gazın taraftarları paniğe sevk ettiğini söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Doğu Java Eyaleti Vali Yardımıcısı Emil Dardak ise Kompas TV'ye yaptığı açıklamada, 174 kişinin öldüğünü, 100'den fazla yaralının tedavi gördüğünü ve yaralıların 11'inin durumunun ağır olduğunu belirtti.

Ülkede maçlar 1 hafta ertelendi.