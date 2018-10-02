Endonezya'da felaketin bilançosunu ağırlaştıran "sıvı etkisi"

Endonezya'da meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem ve ardından gelen tsunami sonrası hayatını kaybeden insan sayısı her geçen gün artıyor. Merkez üssü Sulawari adasının kuzeyi olan deprem, şu ana kadar bin 300'den fazla kişinin hayatına mal oldu.

Felaketin büyüklüğünün arkasında ne var?

Her ne kadar Endonezya Teknoloji Değerlendirme ve Uygulama Ajansı, depremin ürettiği enerjinin II. Dünya Savaşı'nda Hiroşima'ya atılan atom bombasından yaklaşık 200 kat daha büyük olduğunu belirtmiş olsa da, felaketin yaşanmasındaki etkenler arasında 6 metreyi bulan tsunami dalgaları ve sıvı etkisi denilen doğa olayı da yer alıyor.

Sıvı etkisi nedir?

Sıvı etkisi (liquefaction), özellikle kum ve kil gibi zeminlerin deprem sırasında sıvı gibi davranarak üzerindeki yapıları yutmasına deniyor. Benzer bir etki aynı zamanda dolgu toprak zeminlerde de görülebiliyor.

Depremle sallanan zeminde parçacıklar arasındaki bağların zayıflaması sonucunda sıvı özellikleri göstermeye başlayan toprağın üstündeki ağır yapılar gömülmeye başlıyor.

Bu şekilde toprak altında kalan yapılar ve bina içinde sağ kalanlara ulaşma imkanı daha zor hale geliyor.

Endonezya'da nerelerde yaşandı?

Endonezya'nın Doğal Afet Yönetimi Kurumunun açıkladığı verilere göre, Palu şehri yakınlarındaki Balaroa mahallesinde bin 700'e yakın bina sıvı etkisi nedeniyle toprak tarafından yutuldu.

Palu çevresindeki kırsal alanlarda havadan çekilen fotoğraflar, bu doğal afetin etkilerini gözler önüne serdi.

Bir başka mahalle olan Petobo'da da sıvı etkisiyle kaybolan evler uydu görüntülerinde gözlemlendi.

Endonezya Doğal Afet Yönetimi Kurumu Sözcüsü, Petobo'da 744 hanenin bulunduğunu ve bunların çoğunun toprak tarafından yutulduğunu söyledi.

1,4 milyon nüfusa sahip Palu ve çevresindeki kentlerde zamanla bilançonun daha netleşeceği düşünülürken, toprak altında kalan insanların bulunmasıyla ölü sayısının çok daha artmasından endişeleniliyor.

Japonya'da da görülmüştü

Sahil şehirlerinde deniz üzerine yapılan bu eklemeler ve üzerindeki yapılar, şiddetli bir deprem durumunda sıvı etkisine maruz kalarak ağır zararlara neden olabiliyor.

Kyoto Üniversitesi'nden profesör Toshita Kamai sıvı etkisini, "Doğal olarak uzun yıllar boyunca oluşmuş topraklara kıyasla, insan eliyle kısa zamanda oluşturulmuş topraklarda zemin parçacıkları birbirleriyle zayıf şekilde bağlı oluyor" ifadeleriyle açıklıyor.

Sıvı etkisi birçok ülkede deprem sonrasında yaşanan bir doğa olayı. Japonya'da 2011 yılında yaşanan 9 büyüklüğündeki depremde görülen etki, 2010 ve 2011'de Yeni Zelanda ve 1964'te Alaska da gözlemlenmişti.

Kaynak: Reuters, Euronews, Illinois Üniversitesi Prairie Araştırma Enstitüsü