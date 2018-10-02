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Endonezya'da deprem

Endonezya'nın Flores Adası yakınlarında 6,2 büyüklüğünde yeni bir deprem meydana geldi.

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Endonezyada deprem

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