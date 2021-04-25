Ordu yetkililerince yapılan açıklamada, Bali Adası açıklarında, deniz tabanında bulunan "KRI Nanggala 402" isimli denizaltının 3 parçaya bölündüğü belirtildi.

Ordu komutanı Hadi Tjahjanto, 53 personelinin tamamının yaşamını yitirdiğini teyit etti.

Geçtiğimiz gün denizaltıya ait bazı parçalar bulunmuş ancak tam olarak yer tespiti yapılamamıştı.

"KRI Nanggala 402" ile irtibat 21 Nisan'da kesilmişti.