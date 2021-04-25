Haber Giriş: 25 Nisan 2021 Pazar 14:32Son Güncelleme: Kaynak: AFP
Endonezya açıklarında kaybolan denizaltı bulundu: 53 ölü
[Fotoğraf: AFP (Arşiv)]
Bali Adası açıklarında batan Endonezya donanmasına ait denizaltının bulunduğu, 53 kişilik mürettebatın tamamının hayatını kaybettiği bildirildi.
Ordu yetkililerince yapılan açıklamada, Bali Adası açıklarında, deniz tabanında bulunan "KRI Nanggala 402" isimli denizaltının 3 parçaya bölündüğü belirtildi.
Ordu komutanı Hadi Tjahjanto, 53 personelinin tamamının yaşamını yitirdiğini teyit etti.
Geçtiğimiz gün denizaltıya ait bazı parçalar bulunmuş ancak tam olarak yer tespiti yapılamamıştı.
"KRI Nanggala 402" ile irtibat 21 Nisan'da kesilmişti.
Etiketler: Endonezya
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