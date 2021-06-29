Haber Giriş: 29 Haziran 2021 Salı 20:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Endonezya açıklarında feribot battı: 6 ölü, 3 kayıp
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Endonezya'nın Bali Adası açıklarında bir feribotun batması sonucu 6 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi kayboldu.
Bali Arama ve Kurtarma Ajansı Başkanı Gede Darmada, 41 yolcu ve 12 kişilik mürettebatın bulunduğu KMP Yunice adlı feribotun Doğu Java eyaletindeki Ketapang limanından ayrıldıktan yarım saat sonra battığını açıkladı.
6 can kaybı
Bali'nin Gilimanuk limanına gitmekte olan feribotun batmasının ardından 44 kişinin kurtarıldığını kaydeden Darmada, 6 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.
Kayıp 3 kişinin arandığını ifade eden Darmada, oldukça dalgalı olan denizde arama faaliyetlerinin zorlukla yürütüldüğünü aktardı.
Endonezya'nın Kuzey Sumatra bölgesindeki bir gölde 2018'de 200 kişinin bulunduğu feribot batmış, 167 kişi hayatını kaybetmişti.
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