Haber Giriş: Kaynak: Reuters
Empire State sağlık çalışanları için dev bir sirene dönüştü
Empire State binası, koronavirüs pandemisinin ön saflarında çalışan sağlık çalışanlarını onurlandırmak için kırmızı ve beyaz renkler ile dev bir sirene dönüştürüldü.
ABD'nin New York şehrinde bulunan ikonik Empire State binasının tepesi, yanıp sönen kırmızı ışıklarla sirene dönüştürüldü.
New Yoprk Valisi Andrew Cuomo, ülkede koronavirüsten en çok etkilenen şehirde ölü sayısının bin 200'ün üzerine çıktığını duyurdu. Bu rakam toplam ölü sayısının yaklaşık yüzde 40'ını oluşturuyor.
ABD'de virüsten etkilenen kişi sayısı 164 bin 620'ye yükseldi. Ölü sayısı ise 3 bin 170.
Etiketler: siren Empire StateSon Güncelleme: 31 Mart 2020 Salı 11:58
Son Haberler
- 12:18
- 12:16
- 12:15
- 12:13
- 12:08
Sıradaki Haber
Afganistan'da koronavirüs vaka sayısı 174'e yükseldi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz