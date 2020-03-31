ABD'nin New York şehrinde bulunan ikonik Empire State binasının tepesi, yanıp sönen kırmızı ışıklarla sirene dönüştürüldü.

New Yoprk Valisi Andrew Cuomo, ülkede koronavirüsten en çok etkilenen şehirde ölü sayısının bin 200'ün üzerine çıktığını duyurdu. Bu rakam toplam ölü sayısının yaklaşık yüzde 40'ını oluşturuyor.

ABD'de virüsten etkilenen kişi sayısı 164 bin 620'ye yükseldi. Ölü sayısı ise 3 bin 170.