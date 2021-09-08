Haber Giriş: 8 Eylül 2021 Çarşamba 10:26Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Elvis Presley’nin saçı 72 bin 500 dolara satıldı
[Fotoğraf: AP]
Ünlü müzisyen Elvis Presley’ye ait bir kavanoz saç, ABD'deki açık artırmada 72 bin 500 dolara alıcı buldu.
Açık artırma, California'daki Kruse GWS müzayede evi tarafından yapıldı.
Müzayedede Presley’nin, saçının yanı sıra, 1972 yılında New York kentinde Madison Square Garden’da verdiği konserlerde giydiği tulum ve pelerin toplamda 1 milyon 12 bin 500 dolara alıcı buldu.
[Elves Presley'in saçı | Fotoğraf: DHA]
Elvis Presley’nin saçının ise kişisel berberi Homer Gilleland tarafından elde edildiği ve "en iyi belgelenmiş Elvis Presley saçı" olduğu aktarıldı.
Etiketler: ABD
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