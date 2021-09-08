Açık artırma, California'daki Kruse GWS müzayede evi tarafından yapıldı.

Müzayedede Presley’nin, saçının yanı sıra, 1972 yılında New York kentinde Madison Square Garden’da verdiği konserlerde giydiği tulum ve pelerin toplamda 1 milyon 12 bin 500 dolara alıcı buldu.

[Elves Presley'in saçı | Fotoğraf: DHA]

Elvis Presley’nin saçının ise kişisel berberi Homer Gilleland tarafından elde edildiği ve "en iyi belgelenmiş Elvis Presley saçı" olduğu aktarıldı.