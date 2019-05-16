Dünya
El Salvador'da 5,7 büyüklüğünde deprem
16 Mayıs 2019 Perşembe 19:56 - Son Güncelleme 16 Mayıs 2019 Perşembe 19:59
El Salvador'da 5,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem El Salvador dışında Honduras ve Nikaragua'dan da hissedildi.
El Salvador Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamaya göre, El Salvador’da 5,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem El Salvador dışında Honduras ve Nikaragua'dan da hissedildi.
Kaynak: TRT Haber
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.