El Salvador Çevre ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamaya göre, El Salvador’da 5,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem El Salvador dışında Honduras ve Nikaragua'dan da hissedildi.

Kaynak: TRT Haber