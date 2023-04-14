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Dünya
İHA 14.04.2023 00:55

El freni çekilmeyen minibüs sokak satıcısına çaptı

Meksika’da el freni çekilmeden park edilen minibüs, hareket ederek sokak satıcısına çarptı. Olay yerinden kaçmaya çalışan minibüs şoförü, çevredekiler tarafından yakalanarak güvenlik güçlerine teslim edildi.

Meksika’nın Tlalnepantla şehrinde kuyumcu dükkanına gelen bir kişi, minibüsünün el frenini çekmeyi unuttu.

Park halindeyken hareket etmeye başlayan ve geri geri ilerleyen minibüs, sokakta bulunan bir tezgaha çarparak durdu.

Tezgahın başında bulunan 59 yaşındaki satıcı kazada hayatını kaybetti. Görgü tanıkları, kaza sonrasında minibüs şoförünün aracı tekrar park ettiğini, iş arkadaşlarının ise sokak satıcısına yardım etmeye çalıştıklarını söyledi.

Kaçmaya çalıştı

Minibüs şoförü, satıcının hayatını kaybettiğini öğrenmesinin ardından olay yerinden kaçmaya çalıştı.

Çevredekiler tarafından yakalanan şoför, güvenlik güçlerine teslim edildi. Hakkında yasal işlem başlatılan şoför, tutuklandı.

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El freni çekilmeyen minibüs sokak satıcısına çaptı
El freni çekilmeyen minibüs sokak satıcısına çaptı
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