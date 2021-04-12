Ekvador Ulusal Seçim Konseyinden yapılan açıklamaya göre, devlet başkanlığı seçiminin 6 Şubat'taki ilk turunda en fazla oyu alan sağcı aday Lasso ile solcu aday Andres Arauz arasında geçen yarışı Lasso önde götürüyor.

Oyların yüzde 76,4'nün sayıldığı Ekvador'da kesin olmayan sonuçlara göre, Fırsat Yaratan Siyasi Hareket (CREO) adayı Lasso oyların yüzde 54,29'unu, Umut İçin Birlik (UNES) koalisyonu adayı solcu Arauz ise oyların 45,71'ini aldı.