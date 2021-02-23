Haber Giriş: 23 Şubat 2021 Salı 22:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ekvador'da cezaevinde isyan: En az 50 mahkum öldü
[Fotoğraf: TRT Haber]
Güney Amerika ülkesi Ekvador'da 3 ayrı kentte cezaevlerinde isyan çıktı, polisin müdahalesi sonucu en az 50 mahkum öldü.
Ekvador basınında çıkan habere göre, Guayaquil, El Turi ve Cotopaxi şehirlerinde çıkan ayaklanmalarda en az 50 mahkum yaşamını yitirdi, 2 polis yaralandı.
Yetkililer, çok sayıda güvenlik gücünün olay yerlerine intikal ettiğini ve cezaevlerinde kontrolü sağlamaya çalıştığını söyledi.
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