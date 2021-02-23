Haber Giriş: 23 Şubat 2021 Salı 22:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ekvador'da cezaevinde isyan: 67 mahkum öldü
[Fotoğraf: AA]
Güney Amerika ülkesi Ekvador'da 3 ayrı kentte cezaevlerinde isyan çıktı, polisin müdahalesi sonucu 67 mahkum öldü.
Ekvador basınında çıkan habere göre, Guayaquil, El Turi ve Cotopaxi şehirlerinde çıkan ayaklanmalarda 67 mahkum yaşamını yitirdi, 2 polis yaralandı.
Yetkililer, çok sayıda güvenlik gücünün olay yerlerine intikal ettiğini ve cezaevlerinde kontrolü sağlamaya çalıştığını söyledi.
[Fotoğraf: AA]
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