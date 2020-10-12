Haber Giriş: Kaynak: AA
Ege açıklarında 4,8 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi açıklarında 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.30'da Ege açıklarında 4,8 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Datça'ya 173 kilometre uzaklıkta meydana gelen depremin yaklaşık 6 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Ege'de ikinci deprem
saat 03.44'de Ege açıklarında 4,2 büyüklüğünde bir sarsıntı daha kaydedildi.
Depremin 11 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.
Etiketler: Ege denizi depremSon Güncelleme: 12 Ekim 2020 Pazartesi 04:14
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