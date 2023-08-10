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Dünya
TRT Haber 10.08.2023 19:04

ECOWAS, Nijer konulu olağanüstü zirve düzenledi

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) liderleri, Nijer konulu olağanüstü zirve kapsamında kapalı oturumda bir araya geldi.

ECOWAS, Nijer konulu olağanüstü zirve düzenledi
[Fotograf: Reuters]

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu ECOWAS  Nijer'deki darbe gündemiyle ikinci kez olağanüstü toplandı.

Zirvenin ardından yapılan ortak açıklamada, Nijer'deki darbe girişimi ve Cumhurbaşkanı Bazum'un tutuklanması kınandı ve Afrika Birliği'ne zirvede alınan kararları onaylama çağrısı yapıldı.

Açıklamada ayrıca sınır kapatma, seyahat kısıtlaması,Nijer'de anayasal düzenin uygulanmasına engel olanların mal varlıklarının dondurulması gibi önlemlere başvurulacağı belirtildi.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu, ihtiyat kuvvetlerinin de aktif hale getirilmesini kararlaştırdı.

Son çare olarak güç kullanımı da dahil tüm seçeneklerin masada olduğu belirtildi.

Ne olmuştu?

Nijer'de 26 Temmuz'daki darbenin ardından ECOWAS, 30 Temmuz'da toplanmış, askeri cuntaya Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum'un serbest bırakılması ve yeniden görevine dönmesi için 7 günlük süre vermişti.

Aksi takdirde askeri müdahalenin masada olduğu tehdidinde bulunmuştu.

ECOWAS'ın askeri cuntaya verdiği bir haftalık süre 6 Ağustos'ta dolmuştu.

Toplantı öncesinde Nijerya devlet başkanı temsilcileri Nijer'de cunta yönetimiyle görüşmüş,,

Ardından da cunta yönetimi geçiş hükümetinde yer alacak isimleri kamuoyu ile paylaşmıştı. 

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