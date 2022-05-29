Venezuelalı Juan Vicente Perez Mora, 1909'da dünyaya geldi. Bu yıl 113 yaşına bastı.

Guinness Dünya Rekorları Kitabına, dünyanın en yaşlı erkeği olarak geçti. Mora bu unvanı geçen hafta yapılan resmi açıklamayla aldı.

113'üncü doğum gününü de sevdikleriyle kutladı. Kutlamaya ailesi ve arkadaşları katıldı. Şarkılar söylendi, alkışlar eşliğinde mumlar üflendi.

'En yaşlı kadın' 118 yaşında

Perez Mora, en yaşlı erkek unvanını, 11 Şubat 1909 doğumlu Saturnino de la Fuente Garcia'nın ölümünün ardından aldı.

Mora'nın 41 torunu, 18 torununun torunu ve 12 torununun torununun torunu var.

Dünyanın en yaşlı kadını Fransız Lucile Randon ise 118 yaşında.