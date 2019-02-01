Asıl adı Joaquin Archivaldo Guzman Loera. Lakabı ise İspanyolcada "bücür" anlamına gelen El Chapo.

2016'da yakayı ele verene dek dünyanın en büyük uyuşturucu baronuydu. Uyuşturucu kaçırmak için uçak filolarına hatta denizaltılara sahipti. Hayatı, tıpkı Pablo Escobar gibi filmlere ve dizilere konu oldu. Adına şarkılar bile bestelendi.

El Chapo'nun doğuşu

El Chapo'yu suç dünyasının zirvesine taşıyan süreç, Meksika'da uygulanan neo-liberal politikalarla başladı.

Tarım sektörü çökerken, uyuşturucu üretiminde kullanılan bitkilerin ekimi çiftçilerin tek gelir kaynağına dönüştü.

Ardından uyuşturucu kartelleri ortaya çıktı ve bu kartellerin kendi aralarında yaşanan çatışmalarda bugüne dek 100 binden fazla insan hayatını kaybetti.

Bücür lakaplı El Chapo'nun babası da haş haş üreten bir çiftçiydi. Yani, uyuşturucu dünyasıyla çocuk yaşta tanıştı. Önce Meksika'nın ünlü baronlarıyla beraber çalıştı, ardından yoluna tek başına devam etti.

Amerikan pazarına hakim olma yarışındaki rakip uyuşturucu kartellerine karşı amansız bir mücadele verdi. Bu mücadele sırasında kurduğu suç şebekesi günden güne genişledi. Uyuşturucu kartelleri arasındaki bu savaşta kendi oğlunu da kurban verdi.

1993'te yakalandı

İlk kez yakalandığında tarihler 1993'ü gösteriyordu. İlk itirafları tüyler ürperticiydi. El Chapo, o tarihe kadar 2-3 bin kişiyi öldürdüğünü anlattı.

Hapishaneye konulduğunda diğer mahkumlarla konuşması bile yasaktı. Ancak çok geçmeden siyasi bağlantıları sayesinde denetim açısından daha gevşek olan başka bir cezaevine nakledildi.

2001'de firar etti

2001 yılında ise ilk kez hapishaneden firar etti. Kaçışıyla ilgili efsaneler anlatılsa da, polise göre işbirliği yaptığı yetkilerle birlikte cezaevi kapısından elini kolunu sallayarak çıkmıştı.

Kaçışındaki asıl ayrıntı ise, El Chapo firar etmeden hemen önce Meksika hükümetinin Amerikan yönetimiyle vardığı anlaşmaydı. Bu anlaşmaya göre, Amerika'da haklarında dava açılan uyuşturucu satıcıları Birleşik Devletler'e iade edilecekti. Yani El Chapo'nun Amerikalı yetkililere iade edilmeden cezaevinden kaçmasına göz yumulmuştu.

2014'te tekrardan yakalandı

2001'deki firarından sonra uyuşturucu ticaretinin ağını daha da genişletti. Artık pazarı sadece Amerika değildi. Avrupa, Asya ve Afrika'da yeni ortaklar edindi. Bu dönemde yasa dışı silah ticaretinden de büyük kazanç sağladı. 2014 yılında ikinci kez yakalandığında dünyanın en zengin insanlarından biriydi.

İkinci firar öyküsü ise filmlere konu olacak türdendi. 12 Temmuz 2015'te Meksika'nın en iyi korunan hapishanesinden modifiye edilmiş raylı bir motosikletle kaçtı. 1,5 kilometre uzunluğundaki tünelde havalandırma ve aydınlatma sistemi de bulunuyordu.

Gömleğiyle popüler kültür ikonu haline geldi

Ancak firar ettikten sonra kritik bir hata yaptı. 2016 yılında Rolling Stones dergisi için ünlü oyuncu Sean Penn'e 7 saat süren bir röportaj verdi. Ve daha röportaj yayınlanmadan yakayı ele verdi.

Yakalanmasından kısa bir süre sonra yayınlanan röportaj sırasında giydiği gömlek ise kısa süre içinde bir popüler kültür ikonuna dönüştü. Üreticiler siparişlere yetişemedi, alışveriş siteleri yoğun talep yüzünden çöktü.

11 ayrı suçtan yargılanıyor

Meksika'da yakalandıktan sonra Amerikalı yetkililere teslim edildi. Amerikan makamları 20 yıldır peşindeydi ve "bir numaralı halk düşmanı" olarak aranıyordu. El Chapo, geçen Kasım'dan bu yana Brooklyn'deki mahkemede yargılanıyor. Hakkında 11 ayrı suçlama var.

Bu suçlamalardan bazıları şöyle; Sinaloa karteline liderlik yapmak, ABD'ye 14 milyar dolar tutarında eroin ve kokain sokmak, kara para aklamak, silah kaçakçılığı, 33 cinayeti bizzat işlemek...

Yüksek güvenlikli hapishanede tutuluyor

Dava sürecinde savcılar, jüriye yüz binlerce sayfa belge ve fotoğraf sunacak ve 117 bin parça ses kaydı dinletecek. El Chapo, şu anda Manhattan'ın güneyindeki yüksek güvenlikli bir hapishanede tutuluyor. Günün 23 saatini hücresinde geçiriyor.

Mahkemeye çıkacağı günler ise alınan güvenlik önlemleri yüzünden New York'ta hayat adeta duruyor. Dava, sadece El Chapo'nun değil Meksikalı siyasetçilerin de kaderini yakından ilgilendiriyor. Bunun en somut örneği son duruşmada ortaya atılan iddialar.

Rüşvet iddiaları

El Chapo'nun yakın adamı olduğunu belirten bir tanık, son duruşmasında eski Meksika Devlet Başkanı Pena Nieto'nun, uyuşturucu kartelinden 100 milyon dolar rüşvet aldığını öne sürdü.

El Chapo ile iki yıl boyunca dağlarda yaşayan Kolombiyalı tanık, eski Devlet Başkanı Nieto'nun 250 milyon dolar talep ettiğini ama 100 milyon dolara razı olduğunu iddia etti.

Meksika'yı 2012-2018 yılları arasında yöneten Pena Nieto daha önce dile getirilen yolsuzluk iddialarını reddetmişti.

Kaynak: TRT Haber