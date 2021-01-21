Haber Giriş: 21 Ocak 2021 Perşembe 13:42Son Güncelleme: Kaynak: AFP
Dünyanın en büyük aşı üreticisinde yangın
[Fotoğraf: Reuters]
Dünyanın en büyük aşı üreticisi olan Hindistan Serum Enstitüsü'ne ait bir tesiste yangın çıktı.
Söz konusu tesisin inşaat halinde olduğu, yangından aşı üretiminin etkilenmediği bildirildi.
Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangının sebebi henüz bilinmiyor.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: Hindistan
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