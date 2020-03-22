Haber Giriş: Kaynak: AA
Dünyada koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 13 bini aştı
[Fotoğraf: AA]
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 13 bini geçti. İtalya, Çin'i geçerek en fazla can kaybının yaşandığı ülke oldu.
Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesi, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısını 13 bin 69 olarak güncelledi.
İtalya Çin'i geçti
Verilere göre, yeni tip koronavirüs yüzünden "en fazla can kaybı olan ülke" 4 bin 825 kişinin hayatını kaybettiği İtalya oldu.
İtalya'nın ardından "ikinci en fazla ölüm", Kovid-19 salgınının ortaya çıktığı ve toplam 3 bin 261 kişinin yaşamını yitirdiği Çin ana karasında görüldü.
Salgında "en fazla ölümün kayda geçtiği üçüncü ülke" İran'da ise 1556 kişi hayatını kaybetti.
Etiketler: sayı ölüm koronavirüs dünyaSon Güncelleme: 22 Mart 2020 Pazar 09:52
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