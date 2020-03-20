Haber Giriş: Kaynak: AA
Dünyada koronavirüs alarmı
[Fotoğraf: AA]
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını büyümeye devam ediyor. Orta Afrika ülkesi Çad'da da ilk vaka tespit edildi. Burkina Faso'da da camilerde namaz kılınması yasaklandı.
Koronavirüs salgını sebebiyle yüzlerce ülke tehdit altında...Birçok ülke tedbirlerini artırarak sürdürüyor.
Çad hükümetinden yapılan açıklamada, Kamerun'un Duala kentinden gelen Fas uyruklu bir kişiye yapılan testin pozitif çıktığı belirtildi.
Burkina Faso'da cemaatle namaz kılınmayacak
Burkina Faso'da Müslüman Alimler Birliği, koronavirüsün yayılmasına karşı tedbir olarak camilerde cuma namazları dahil bütün namazların kılınmaması kararı aldı.
Birlikten yapılan açıklamada, nikah, cenaze, mevlit gibi tüm etkinliklerin 50 kişiyle sınırlandırılması istendi.
Etiketler: çad koronavirüs kovid-19 Burkina Faso cuma namazlarıSon Güncelleme: 20 Mart 2020 Cuma 00:16
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