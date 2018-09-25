Dünya Ticaret Örgütü'nden "ticaret savaşları" uyarısı

Dünya Ticaret Örgütü Genel Müdürü Roberto Azevedo Almanya'nın başkent Berlin’de yaptığı konuşmada, ABD ve Çin arasında başlayan ve diğer bölgelere de sıçraması beklenen ticaret savaşları konusunda açıklamalar yaptı.

Azevedo, “Uyarı ışıkları yanmaya başladı. Gerilimin artmasının istikrar, istihdam ve ekonomik büyüme için tehdit oluşturduğunu bugün bile görüyoruz” dedi.

"Küresel ticaretin büyümesi yüzde 70 düşebilir"

Ticaret savaşlarının, küresel ticaretin büyümesini yüzde 70 düşürebileceği ve küresel büyüme hızını yüzde 1,9 azaltabileceğini belirten Azevedo, “Bu senaryoda hiç kazanan yok, bütün bölgeler etkilenecek. AB’nin bile ekonomik büyüme hızı yüzde 1,7 düşecek. Biz bunun gerçekleşmesine izin veremeyiz” diye konuştu.

"Ticaret savaşı"

ABD Pazartesi günü Çin’den ithal edilen 200 milyar dolarlık yaklaşık 6 bin ürüne ek gümrük vergisi uygulamaya başlamış, Pekin yönetimi ise misilleme olarak 60 milyar dolarlık Amerikan ürününe ek vergi getirdiğini duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump ilk kez Mart ayında ticaret savaşının başlayacağı mesajını vermiş, Temmuz ayında ise Çin’den ithal edilen ürünlere ek gümrük vergileri uygulanmaya başlanmıştı.

Trump'ın, ABD’nin çelik ithalatına yüzde 25, alüminyum ithalatına da yüzde 10 ek gümrük vergisi getireceğini açıklaması, iki büyük ekonomiyi karşı karşıya getirmiş ve "ticaret savaşı başladı" yorumlarına neden olmuştu.

Kaynak: Euronews