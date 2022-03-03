Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları dünya genelinde tepkiyle birlikte, "3'üncü Dünya Savaşı kapıda mı?" sorusunu gündeme getirdi.

Rusya'ya bedel ödetileceğini söyleyen Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Moskova'ya yönelik yaptırımlardan hızlı sonuç beklenmemesi gerektiğini açıkladı.

Tarihteki en kapsamlı yaptırımların uygulandığını vurgulayan ABD Başkanı, bunun dışındaki seçeneğin ise 3'üncü Dünya Savaşı olduğunu belirtti.

Lavrov'dan tehdit gibi açıklama

Rusya'dan da konuya ilişkin açıklama gecikmedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un "Üçüncü Dünya Savaşı çıkarsa nükleer ve yıkıcı olacaktır" sözleri endişeye yol açtı.

Büyük ölçüde kendisini dünyadan izole eden Kuzey Kore'nin lideri Kim Jong-un da 3'üncü Dünya Savaşı'nın çıkabileceğini düşündüğü ileri sürüldü.

Bu nedenle de ordusuna, "3. Dünya Savaşı'na hazır olun" talimatı verdiği iddia edildi.

Eski NATO komutanından uyarı

Askeri uzmanlar da benzer uyarılar yapıyor.

Eski NATO Komutanı Rıchard Shırreff Richard Shirreff, “Eğer İngiltere ve diğer NATO ülkeleri Ukrayna’daki duruma doğrudan dahil olursa, bu üçüncü dünya savaşını başlatır, buna şüphe yok. Uçuşa yasak bölge girişimi de aynı şekilde üçüncü dünya savaşına yol açar" açıklamasını yaptı.