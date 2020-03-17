Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs, 150'den fazla ülke ve bölgede 180 binden fazla kişiye bulaştı. DSÖ'nün "pandemi" (küresel salgın) olarak nitelediği hastalık nedeniyle şu ana dek 7 bin 477 kişi hayatını kaybetti.

Çin'de yeni tip koronavirüs aşısının klinik denemelerine onay verildi

Çin devlet televizyonu CCTV'nin haberine göre, Askeri Tıp Akademisinden bir araştırma ekibi tarafından geliştirilen aşının güvenlik, etkinlik ve kalite denetimlerinden geçirildiği, ayrıca kitlesel üretim için ön hazırlıkların başladığı belirtildi.

Onayın ardından kısa süre içinde aşının klinik denemelerine başlanması bekleniyor.

Cezayir'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 5'e yükseldi

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Buleyde kentinde Kovid-19'a yakalanan kronik rahatsızlığı bulunan 50 yaşındaki bir erkek hastanın yaşamını yitirdiği belirtildi.

Böylece Cezayir'de Kovid-19 kaynaklı can kaybı 5'e yükseldi.

Ülkede daha önce koronavirüs nedeniyle 4 kişinin hayatını kaybettiği, 60 kişide ise virüs tespit edildiği açıklanmıştı.

Cezayir'de bugün Kovid-19 tedbirleri kapsamında camilerin kapatılması kararı alınmıştı. Daha önce de sportif, kültürel ve siyasi etkinlikler askıya alınmış, yurt dışı seyahatlere kısıtlamalar getirilmişti.

Fas'ta koronavirüsten ikinci ölüm

Fas'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir kişi daha hayatını kaybetti, vaka sayısı da 38'e yükseldi.

Fas'ta ilk Kovid-19 vakası 3 Mart'ta tespit edilmiş, virüsten kaynaklı ilk ölüm ise 10 Mart'ta kaydedilmişti

Almanyada tedbirler arttırıldı

Almanya'daki Robert-Koch Enstitüsü (RKI), yeni tip koronavirüs risk seviyesini bugünden itibaren "orta"dan "yüksek" düzeye çıkardı. RKI Başkanı Lothar Wieler, ülkedeki koronavirüs vakalarının arttığına işaret ederek, sayının RKI'ye bildirilenlerden daha fazla olduğunu varsaydıklarını söyledi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı da ülke dışında bulunan ve dönemeyen binlerce Alman vatandaşının "hava köprüsü" kurularak geri getirilmesi için 50 milyon avro ayırdığını açıkladı. Bakanlık ayrıca, vatandaşlara seyahat etmeme ve evde kalma çağrısında bulundu.

Alman otomobil devi Volkswagen, cuma gününden itibaren üretimi durdurma kararı aldığını bildirirken, mobilya şirketi IKEA da virüsün yayılmasını önlemek ve çalışanlarını korumak amacıyla Almanya'daki 53 şubesini bir sonraki duyuruya kadar kapatma kararı aldı.

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Hertha Berlin takımı ile teknik ekibinin, bir futbolcuda koronavirüs tespit edildiği için 14 gün karantinaya alındığı bildirildi.

Yunanistan'da dükkanlar kapanacak

Vaka sayısının 352'ye, yaşamını kaybedenlerin sayısının ise 4'e ulaştığı Yunanistan'da da salgına karşı önlemler artırıldı.

Ek önlemler kapsamında, ülkedeki tüm dini topluluklara ait ibadethanelerde toplu dini törenler ve nikah merasimleri ikinci bir emre kadar durduruldu. Hükümet kararı ile ayrıca, yarından itibaren eczane, fırın, market ve yakıt istasyonları dışında tüm dükkanlar ve turistik konaklama mekanları da kapatılacak.

Makedonya’da sınırlar kapatıldı

Vaka sayısının 24'e ulaştığı Kuzey Makedonya'da da hükümet, salgının yayılmasını önlemek amacıyla yeni tedbirler aldı.

Bu kapsamda, daha önce açık kalacağı duyurulan kara sınır kapılarının da kapatılmasıyla ülkedeki tüm sınır kapıları transit yük taşıyıcılar, diplomatlar ve İçişleri Bakanlığının izni olanlar dışında herkese kapatıldı. Başkent Üsküp'deki havalimanının da 48 saat içinde kapatılacağı ve sadece kargo, ilaç, insani yardım ve boş uçuşlara izin verileceği bildirildi.

Air France uçuşlarının yüzde 80'ini iptal etti

Avrupa'da koronavirüs salgınından en fazla etkilenen ülkelerden biri olan Fransa'da Kovid-19 tespit edilen milletvekili sayısı 26'ya yükseldi.

Bu arada, Fransa Ulaşım İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Jean Baptiste Djebbari, salgın nedeniyle "Air France" hava yolu şirketinin uçuşlarının yüzde 80'ini, Fransız Ulusal Demir Yolu Şirketinin (SNCF) ise tren seferlerinin yüzde 50'sini iptal ettiğini duyurdu.

Polonya’da vaka sayısı 205’e yükseldi

Polonya Sağlık Bakanlığı da ülkede virüs bulaşanların sayısının 205'e yükseldiğini açıkladı. Bakanlık ayrıca, Walbrzych kentinde virüs nedeniyle tedavi gören 57 yaşındaki bir kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede virüs nedeniyle ölenlerin sayısının da 5'e çıktığını duyurdu.

Çekya'daki vaka sayısının 383'e çıktığı ve tedavi görenlerden 3'ünün durumunun ağır olduğu bildirildi. Önceden planlanmış bazı ameliyatların ileri bir tarihe ertelendiği, kliniklerin olası Kovid-19 hastaları için hazır tutulmaya çalışıldığı açıklandı.

Belçika’da son 24 saatte 185 yeni vaka

Belçika'da ise son 24 saatte 185 yeni vaka görülürken, Kovid-19 testi pozitif çıkanların sayısı bin 243'e yükseldi. Ülkede virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 10 olarak açıklandı.

Vaka sayıları ayrıca, Slovenya'da 253'e, Slovakya'da 78'e, Sırbistan'da 65'e, Hırvatistan'da 65'e, Arnavutluk'ta 55'e, Macaristan'da 50'ye, Bosna Hersek'te 26'ya, Kuzey Makedonya'da 24'e ve Kosova'da 16'ya çıktı.

Ne olmuştu?

Koronavirüse bağlı ilk vaka Aralık 2019’da Çin’in Vuhan kentinde tespit edildi ve kısa sürede dünyaya yayıldı. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 11 Şubat’tan itibaren bu yeni koronavirüsü Kovid-19 şeklinde adlandırdı. Bu durum salgının giderek ciddi bir hâl aldığını gösterdi ve ilerleyen süreçte etkili tedbirlerin alınması yönünde de ilk işaret oldu.