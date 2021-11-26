Haber Giriş: 26 Kasım 2021 Cuma 11:37Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
DSÖ yeni varyant için uzman toplantısı düzenleyecek
Güney Afrika'da ortaya çıkan ve aşıya dirençli olduğu tahmin edilen yeni koronavirüs (COVID-19) varyantının değerlendirilmesi amacıyla Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), bugün bir uzman toplantısı düzenleyeceğini duyurdu.
Güney Afrika Cumhuriyeti ile Botsvana'da, yeni tip koronavirüsün (COVID-19) çok sayıda mutasyona uğramış yeni bir varyantının tespit edildiği açıklandı.
COVID-19'un B.1.1.529 olarak isimlendirilen yeni bir varyantına 9 kişide rastlandı.
Ayrıca Güney Afrika'dan Hong Kong'a seyahat eden 1 kişide de yeni varyant tespit edildi.
Bilim insanları "süper varyant" olarak nitelendirilen B.1.1.529 varyantının 32 mutasyona sahip olduğunu belirtiyor.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de yeni varyant hakkındaki endişeler arasında özel bir toplantı yapacağını duyurdu.
Uzmanlar tarafından Cenevre'de yapılacak toplantıda varyanta karşı alınacak önlemler görüşülecek.
Etiketler: Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Koronavirüs
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