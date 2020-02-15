56. Münih Güvenlik Konferansı'nda konuşan Tedros, koronavirüs salgınının Çin'de halen ciddiyetini koruduğunu söyledi.

Salgının nerelere yayılacağını söylemenin 'imkansız' olduğunu ifade eden Tedros, tüm ülkelerin vakalara karşı hazırlıklı olması gerektiğini vurguladı.

[Fotoğraf: DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus 56. Münih Güvenlik Konferansında konuştu. | Fotoğraf: Reuters]

Avrupa'da ilk ölüm gerçekleşti

Virüs sebebiyle Avrupa kıtasındaki ilk ölüm bugün gerçekleşti.

Fransa Sağlık Bakanı Agnes Buzyn, ülkedeki Çinli bir turistin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Ölü sayısı artıyor

Çin'in Hubey eyaletinin Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs salgınında şimdiye kadar bin 500'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Toplam vaka sayısı ise 67 bini aşmış durumda.