Haber Giriş: Kaynak: Reuters, Johns Hopkins University
DSÖ: Son 24 saatte görülen vakaların yüzde 85'i Avrupa ve ABD'den
[Fotoğraf: Reuters]
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), son 24 saatte kayda geçen koronavirüs (Covid-19) vakalarının yüzde 85'inin Avrupa ve ABD'de görüldüğünü açıkladı.
DSÖ'den yapılan açıklamada, virüsün özellikle ABD'deki "hızlı ilerleyişine" dikkat çekildi.
Elde edilen son veriler ışığında ABD'nin Covid-19'u yeni merkez üssü olabileceği vurgulandı.
Ayrıca son 24 saatte kaydedilen vakaların yüzde 85 oranında Avrupa ve ABD'den geldiği ifade edildi.
Ölü sayısı artıyor
Çin'in Hubey eyaletinin Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs sebebiyle dünya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 16 bin 767'ye ulaştı.
Toplam vaka sayısı ise 387 bini aşmış durumda.
Etiketler: kovid-19 koronavirüs covid-19 coronavirüsSon Güncelleme: 24 Mart 2020 Salı 14:09
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