İtalya'da meydana gelen olayda Sappe Cezaevi Sendikası Başkanı Donato Capece, Napoli mafyasıyla bağlantıları olan 28 yaşındaki adamın tartıştığı mahkumlara üç el ateş ettiğini, ancak yaralanan ya da ölen olmadığını söyledi.

Capece, adamın duş almak için hücresinden ayrılma iznine sahip olduğunu ve hücre kapısı açıldığında silahı çıkarıp bir gardiyana doğrulttuğunu ve anahtarlarını vermeye zorladığını söyledi.

Kavgalı olduğu mahkumların hücrelerini açamayan mahkum, parmaklıklar arasından ateş açtı.

Adam daha sonra yasadışı bir cep telefonu kullanarak avukatını aradı. Avukatı silahını yetkililere teslim etmesini tavsiye etti.

Roma'nın güneydoğusundaki yüksek güvenlikli hapishaneye dronla getirtildiği tahmin edlen silah tartışma konusu oldu.

Cezaevlerindeki kötü koşullar

Olay, İtalyan cezaevlerinin kötü yönetimi konusunda endişeleri arttırdı.

Ülke, Avrupa’nın en kalabalık cezaevlerine sahip.

İtalya'nın hapishaneleri, pandeminin başında gardiyanların mahkumları coplarla dövdüğü görüntülerin ortaya çıkmasıyla yoğun bir inceleme altına alınmıştı.



