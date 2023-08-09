Açık 22.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 09.08.2023 03:20

Darbe nedeniyle Nijer'de kalan yolcular istisnai uçuş izniyle Türkiye'ye getiriliyor

Nijer'de 26 Temmuz'daki askeri darbenin ardından, geçici süreliğine bu ülkede bulunan ve hava sahası kapandığı için yurda dönemeyen Türk vatandaşları, istisnai uçuş izniyle İstanbul'a doğru yola çıktı.

Darbe nedeniyle Nijer'de kalan yolcular istisnai uçuş izniyle Türkiye'ye getiriliyor
[Fotoğraf: AA (arşiv)]

Türkiye'nin Niamey Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, askerin yönetime el koyduğu 26 Temmuz'dan bu yana THY'nin Nijer'in başkenti Niamey'e sefer düzenleyemediği kaydedildi.

Bu kapsamda, ülkede geçici süreliğine bulunan ve THY uçuşunu bekleyen Türk vatandaşlarının yurda dönüşü için Nijer makamlarından istisnai uçuş izni alındığı bildirildi.

Büyük bir kısmı Türk vatandaşı olan 233 yolcunun, başkent Niamey'deki Uluslararası Diori Hamani Havalimanı'ndan TK635 sefer sayılı uçakla İstanbul'a doğru yola çıktığı belirtildi.

Bu uçuşun Türk vatandaşlarının tahliyesi niteliği taşımadığı, ülkede geçici olarak bulunan ve Türkiye'ye dönmesi gereken vatandaş ve diğer yolculara sağlanan bir imkan olduğu vurgulandı.

Türkiye'nin Niamey Büyükelçiliği, Türk kurumları, Türk-Nijer Dostluk Hastanesi personeli ve Nijer'de faaliyet gösteren Türk şirketlerinde görevli Türk vatandaşları ülkede kalmayı sürdürüyor.

Hava sahası kapanmıştı

Nijer'de 26 Temmuz'da yönetime el koyan askeri cunta Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP), 6 Ağustos'ta muhtemel bir saldırıya karşı Nijer hava sahası ikinci emre kadar kapatmıştı.

Daha önce de Fransa, ABD, İtalya gibi bazı ülkeler Nijer'deki vatandaşlarını tahliye etmişti.

Sıradaki Haber
Zelenskiy: Rusya’ya karşı saldırı zor ve yavaş ilerliyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
03:18
Zelenskiy: Rusya’ya karşı saldırı zor ve yavaş ilerliyor
02:41
Antalya'da yolcu otobüsünün traktöre çarpması sonucu 5 kişi yaralandı
02:08
Samsun'da devrilen kamyonetteki 4 kişi yaralandı
01:24
Manisa'da seyir halindeki aracın üzerine kaya düştü: 1 ölü, 3 yaralı
01:07
Çorum’da yanan otomobil kullanılamaz hale geldi
01:04
Kayseri'de uyuşturucu operasyonları: 7 gözaltı
Çok sayıda taş bebek toplayan Antalyalı koleksiyoncu "müze kafe" açmayı hedefliyor
Çok sayıda taş bebek toplayan Antalyalı koleksiyoncu "müze kafe" açmayı hedefliyor
FOTO FOKUS
Kömür işletmesinde hortum
Kömür işletmesinde hortum
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ