Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Bilindiği gibi bizim geleneğimizde esnaf Ahi’dir. Ahi’nin kelime kökeni, kardeşlikten ve cömertlikten gelir. Tarihimizde Ahi demek ticarette ve sosyal hayatta kardeşliği, dayanışmayı, cömertliği esas alan kişi demektir. Tasavvuftaki uhuvvet ile Ahilik’teki kardeşlik aynı yola çıkar. Asırlar boyunca Anadolu’da devletin zayıf düştüğü, toplumun birliğe ve dirliğe ihtiyaç duyduğu dönemlerde Ahiler devreye girmiştir. Adeta bir çimento gibi milletimizi bir arada tutan, savunan Ahiler kendi içlerinde de sıkı bir mesleki ve ahlaki disiplin oluşturmuşlardır.

Ahilerin asıl gücü kendi içlerindeki bu nizamdan, ihlastan gelmektedir. Bu yolun esası çok kazanmak değil helalinden kazanmaktır. Ahilik yalnızca kendini düşünmek değil tüm toplumu düşünmektir. Ecdadımızın bu meseleyle ilgili sayısız tavsiyeleri vardır.

Bugün de 307 meslek dalındaki 1 milyon 733 bin üyesiyle Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu’muzu Ahiliğin bayraktarı olarak değerlendiriyoruz. Konfederasyonumuz kendisine mevzuatla verilen sorumlulukların yanında asıl tarihi misyonunu yerine getirebildiği ölçüde milletimiz nezdindeki gücünü, etkisini sürdürecektir. Köksüz bir ağacın ayakta kalamayacağı gibi köksüz bir kurumun da varlığını uzun süre devam ettirebilmesi mümkün değildir.

Türkiye’nin kritik bir dönemden geçtiği şu günlerde sizlere yine çok önemli görevler düşüyor. Son 5 yıldır ardı ardına yaşanan hadiselerin en yakın şahitleri sizlersiniz. Yaşadığımız bunca hadiseye rağmen ne siyasi istikrarımız ne ekonomik gücümüz ne de sosyal bütünlüğümüz zarar gördü. Böyle olduğu halde ülkemizin adı birileri tarafından sürekli olumsuzluklarla yan yana anılmaya çalışılıyor.

AK Parti döneminde ülkemizi dünyaya açacak serbest piyasa ekonomisini güçlendirdik. Ekonomimizi olumsuz etkileyen tüm hadiseleri serbest piyasa ekonomisi dışına çıkmadan düzeltmenin mücadelesini veriyoruz. Türkiye'nin bugün tercihi ve uygulamaları serbest piyasa ekonomisinden yanadır.

Her kim bu seçimlerin (Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekilliği) üzerinde en küçük bir gölge olduğunu söylerse hem demokrasiye hem de Türkiye'ye bühtan ediyor demektir.

Zor dönemler, zor kararlar vermeyi ve uygulamayı gerektirir. Biz de ülkemizin içinden geçtiği dönemin nezaketine ve önemine uygun kararlar almaktan ve uygulamaktan asla çekinmiyoruz.

Dövizle kira konusunu kökten çözüyoruz. İhracat ve ithalat gibi dışarıyla işi olmayan kimsenin dövizle yolu kesişmemelidir.

Döviz kurundaki dalgalanmayı önlemeye yönelik pek çok tedbiri hayata geçirdik, geçiriyoruz. Bu doğrultuda yeni adımlarımız olacak. Kamu harcamalarında mümkün olan en yüksek tasarrufu gerçekleştirerek bütçe dengesine katkıda bulunacağız.

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