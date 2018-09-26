Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiği sürüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile bir araya geldi.

Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu Görüşmeleri için ABD'nin New York kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüştü.

Görüşmede Erdoğan'a Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konakladığı Peninsula Otel'de yapılan görüşme basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kosova Cumhurbaşkanı ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi ile görüştü.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz da görüşmede hazır bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konakladığı Peninsula Otel'de yapılan görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı ile bir araya geldi

Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile görüştü.

Kaynak: AA