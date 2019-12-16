Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Küresel Mülteci Forumu'na katılmak üzere geldiği Cenevre'de konakladığı oteldeki kabulü, basına kapalı gerçekleşti.

Görüşmeye, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı.

Kaynak: AA