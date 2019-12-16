Dünya
Cumhurbaşkanı Erdoğan UIB Avrupa Temsilcilerini kabul etti16 Aralık 2019 Pazartesi 20:25 - Son Güncelleme 16 Aralık 2019 Pazartesi 20:27
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uluslararası Demokratlar Birliği (UIB) Avrupa Temsilcilerini kabul etti.
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Küresel Mülteci Forumu'na katılmak üzere geldiği Cenevre'de konakladığı oteldeki kabulü, basına kapalı gerçekleşti.
Görüşmeye, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı.
Kaynak: AA
Etiketler: recep tayyip erdoğan uib Cenevre Küresel Mülteci Forumu