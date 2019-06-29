Cumhurbaşkanlığı'nca düzenlenen Ara Güler Fotoğraf Sergisi'nin yeni durağı, G20 Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapan Japonya oldu.

Serginin açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu serginin tarihe damgasını vurmuş olan Türk ve Japonlar arasındaki kadim dostluğu daha da güçlendireceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Daha evvel Londra ve Paris'te büyük ilgiyle karşılanan Ara Güler Sergisi'ni bu defa Kyoto'da Japon sanatseverlerin beğenisine sunuyoruz. 17 Ekim 2018'de kaybettiğimiz Ara Güler dünyanın en iyi yedi fotoğrafçısından bir tanesiydi. 90 yıllık ömründe Ara Güler'in çektiği fotoğraflar adeta Türkiye'nin görsel hafızasını oluşturmaktadır.

Bu serginin tarihe damgasını vurmuş olan Türk ve Japonlar arasındaki kadim dostluğu daha da güçlendireceğine inanıyorum. Bu vesileyle tüm Japon sanatseverleri sergimize davet ediyor, sergiye ev sahipliği yapanlara teşekkür ediyorum.

Kaynak: TRT Haber