Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Londra'dan ana vatanınızı baba ocağınızı yurdunuzu ve mensubu olduğunuz milletinizi çok yakından takip ettiğiniz biliyorum.

Londra'dan ana vatanınızı baba ocağınızı yurdunuzu ve mensubu olduğunuz milletinizi çok yakından takip ettiğiniz biliyorum. Ülkemizin içinden geçtiği bu kritik dönemde dualarınızın desteklerinizin daima bizimle olduğunun farkındayım.

Bir kısmınız eğitim için bir kısmınız rıskı, bazılarınız ise ülkemizin vesayetle boğuştuğu dönemde kendisine daha iyi bir hayat kurmak için bu topraklara hicret ettiniz.

Bugün bir kez daha Türkiye'deki akrabalarınızın, dostlarınızın selamını getirdik.

Bugün 2002'ye göre ekonomisini 3,5 kat büyütmüş, ihracat rakamlarında her sene rekora koşan bir Türkiye var. Bugün 17 yıl öncesine göre çok daha güçlü bir Türkiye var.

Bugün kendi milli güvenliği için hiç kimsenin icazetini aramadan operasyon düzenleyen, dış politikası bağımsız bir Türkiye var.

Çok büyük bir memnuniyetle ifade etmek istiyorum. Türkiye emin ellerde. Bugün çok daha güçlü bir Türkiye var. Üzerinde oyun oynanan değil bölgesinde aktif rol alan bir Türkiye var.

Dünyada Türkiye'den daha çok mülteciye ev sahipliği yapan bir başka ülke yok. Bizim mülteciler için yaptığımız yatırımlar 30 milyar doları aştı.

Silah üzerinden, ölüm üzerinden, acı, kan, baskı ve tehdit üzerinden ülkemize kurulan tuzakların hepsi çöküyor.

Türkiye'yi terörle, şantajla terbiye edeceklerini zannedenler, hedeflerine ulaşamamanın mahcubiyetini yaşıyor.

Biz oradayız ve orayı bu teröristlerden temizleyene kadar oradan çıkmayacağız. Bizim Suriye'nin topraklarında gözümüz yok. Suriye topraklarında gözü olanlar orayı terk etsin.

Ayrıntılar gelecek...