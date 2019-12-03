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Cumhurbaşkanı Erdoğan Buckingham Sarayı’nda03 Aralık 2019 Salı 20:46 - Son Güncelleme 03 Aralık 2019 Salı 21:17
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Londra'da Kraliçe II. Elizabeth tarafından Buckingham Sarayı’nda verilen resepsiyona katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Londra’da düzenlenen Dörtlü Suriye Zirvesi sonrası eşi Emine Erdoğan ile Kraliçe Elizabeth’in Buckingham Sarayı’nda vermiş olduğu resepsiyona katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Londra’da düzenlenen Dörtlü Suriye Zirvesi sonrası eşi Emine Erdoğan ile Kraliçe Elizabeth’in Buckingham Sarayı’nda vermiş olduğu resepsiyona katıldı.https://t.co/G3fEIUHJnj pic.twitter.com/S5BNmqW0Qi— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 3, 2019
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