Çölde yaşayan "ölülerin" kampı: Rukban

Beşşar Esed rejimi, Suriye'nin Ürdün sınırında yaklaşık 60 bin sivilin barındığı Rukban Kampı'na son 10 aydır hiçbir gıda ve tıbbi malzeme girişine izin vermiyor. Birleşmiş Milletler'in (BM) gündemindeki kampta yaşayan çocuklar, "ölüm kampında" hayatta kalmak için yardım bekliyor.

BM, son dönemde yaklaşık 60 bin sivilin barındığı Rukban Kampı'ndaki insani krize sık sık dikkati çekiyor.

BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'nın danışmanı Jan Egeland, 25 Eylül'deki açıklamasında, Beşşar Esed rejiminin ocak ayından bu yana bu kampa yardım girişine izin vermediğini ve insani durumdan ciddi derecede endişe duyduklarını söylemişti.

Rukban Kampı, Suriye'nin Ürdün sınırındaki çöl bölgesinde yer alıyor. Özgür Suriye Ordusu'na bağlı grupların kontrolündeki kamp, çöl ortasına kurulmuş derme çatma çadırlar ve çamurdan yapılma barınaklardan ibaret.

Rejim güçlerinin kuşatmasındaki kampta, iç savaş nedeniyle Deyrizor, Humus'un doğusu, Humus çölü, Rakka ve Şam'ın bazı bölgelerinden kaçan siviller barınıyor.

Kamp sakinleri, 10 ay öncesine kadar Ürdün üzerinden BM yardımlarını alabildiklerini ancak söz konusu süre içinde tamamen kaderlerine terk edildiklerini ifade ediyor.

"Belki Afrika'dakiler bile bu durumda olmamıştır"

Rukban Kampı'nın Belediye Başkanı Muhammed Hiyan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kampın adı aslında 'Unutulmuşlar Kampı', 'Ölüm Kampı' olmalı. Çok şaşırıyorum. Birleşmiş Milletler, yardım kuruluşları, insan hakları örgütleri bu kampı unuttular." dedi.

Hiyan, kampın durumunu şöyle anlattı:

"Yemin ederim ki Rukban Kampı'nda yaşayan insanlar hiçbir insanın yaşamadığı durumları yaşıyor. Belki Afrika'dakiler bile bu durumda olmamıştır. 10 aydır hiçbir yardım malzemesi girmedi. Sağlık merkezi yok denecek kadar az. Ne tahlil cihazı, ne ağrı kesici var. Kamp, çöp içerisinde. Çocuklar 3 yıldır eğitim yüzü görmedi. Çocukları sabahın erken saatlerinde çöpten bir şeyler yerken gördüm."

"Ne doktor ne de ilaç var"

Rukban'da barınmaya çalışan sivillerden Muvaffak Sadun, "BM'nin, yardım kuruluşlarının yardım etmesini bekliyoruz. Rukban Kampı'nda sağlık sorunları çok yüksek düzeyde. Ne doktor ne de ilaç var. Kadınlar, çocuklar hastalanıyor. Tedavi olamıyorlar." dedi.

Sadun, hiçbir yardım kuruluşundan destek göremediklerini vurguladı.

"Çocuklar yoktan anlamıyor. Yedirecek bir şeyimiz yok"

Um Muhammed isimli bir anne, "Çocuklar yoktan anlamıyor. Yedirecek bir şeyimiz yok. Bize yardım edin. İlacımız yok. Gidecek yerimiz yok. Çok yorulduk. 4 gündür çocuğum hasta. Doktor yok, ilaç yok. BM sesimizi duy. Hissettiklerimizi hisset. Çöl ortasındayız. Nereye gideceğiz? Gidecek yerimiz yok. Bize yardım edin." diye konuştu.

Çocuklardan "Hayatımızı kurtarın" mesajı

Röportaj yapıldığı sırada, "Açız" diye bağıran bir grup çocuk, ellerindeki "Bizi çölde bırakmayın", "Rukban kampı, çölde yaşayan ölülerin kampı", "İlaç istiyoruz siyasetsiz, Gıda istiyoruz anlaşmasız" , "Yediklerinizden bize de gönderin ki hayatta kalabilelim" yazan Arapça ve İngilizce kağıtları gösterdi.

Kaynak: AA