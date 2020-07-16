Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Çinli çocuk dördüncü kattan düştü
Çin'de 2 yaşındaki bir çocuk, bulunduğu binanın 4'üncü katından aşağı düştü.
O sırada bina altında toplanan kalabalık, çocuğu kurtarmak için seferber oldu.
Fazla dayanamayıp kendine boşluğa bırakan çocuğu kalabalık içinden bir kişi havada yakaladı.
Çocuk kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken çocuğu kurtaran kişi sosyal medyada "kahraman" ilan edildi.
Etiketler: apartmandan düşme çinli çocukSon Güncelleme: 16 Temmuz 2020 Perşembe 12:49
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