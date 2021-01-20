Konuya ilişkin açıklama Çin Dışişleri Bakanlığından geldi.

Bakanlık sözcüsü Hua Chunying, söz konusu üreticilerin küresel organizasyona dahil olmak için başvurduğunu belirtti.

Aşının daha kolay dağıtımı hedefleniyor

DSÖ eş güdümünde yürütülen COVAX programı, potansiyel COVID-19 aşısını geliştirmek, üretmek ve başta düşük ve orta gelirli ülkeler olmak üzere tüm ülkelere adil şekilde dağıtmayı hedefleyen küresel girişim olarak kabul ediliyor.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, bazı zengin ülkelerin aşı üreten şirketlerle ikili anlaşmalara öncelik verdiğini, bunun da 190 ülkenin katıldığı COVAX programını riske attığını belirtmişti.