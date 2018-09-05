Çin'in havayolu devleri Türkiye pazarına geri dönüyor

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Timur Bayındır tarafından yapılan açıklamaya göre, Çin'in en büyük havayolu şirketi China Southern'in Türkiye'ye dönme kararının ardından, aralarında Hainan Airlines'ın da bulunduğu diğer Çinli havayolu şirketleri de Türkiye'ye sefer başlatmaya hazırlanıyor. Bu durumun Çinli turist sayısında kayda değer bir artışı beraberinde getirmesi bekleniyor.

Çinli havayolu şirketlerinin Türkiye'ye yeniden sefer yapması için TÜROB girişimde bulunmuş, İstanbul Valiliği, THY ve Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği de bu girişime destek vermişti.

Girişimlerin ilk somut sonucunu verdiğini belirten Bayındır, "China Southern, İstanbul seferlerini, hattın 2015 ve 2016 yıllarında tüm uluslararası uçuşlar arasında en kârlı hat olmasına karşın durdurmuştu. Son temaslarımızda yeniden seferlerin düzenlenmesi önerilerimizi kabul etmişlerdi ve bu kararı açıkladılar" dedi.

"İki ülke arsında siyasi atmosfer düzeldi"

Başkan Bayıdır ayrıca, "İki ülke arasında düzelen siyasi atmosfer olumlu ve ilişkiler iyi. Çinli turistlerin Türkiye ilgisinde artış yaşanıyor, Türkiye'nin Çin vatandaşlarına getirdiği e-vize kolaylığı, 2018'in Çin'de Türkiye Turizm Yılı olması, Çin'in tarihi İpek Yolu'nu yeniden canlandırma hedefi gibi olumlu gelişmeler söz konusu" açıklamasını yaptı.

"Çin bayraklı havayolu kuruluşlarının doğrudan seferleri bulunmuyor"

Açıklamada yer alan bilgiye göre, mevcut durumda iki ülke arasında THY'nin haftalık sefer sayısı 34 ile sınırlı. THY bu uçuşlarının bir bölümünde China Airlines ile ortaklık (Codeshare) yapıyor ancak Çin bayraklı havayolu kuruluşlarının Türkiye'ye doğrudan seferleri yok.

İlk sefer 20 Aralık'ta başlayacak

China Southern, Türkiye seferlerini 2016 yılında durdurmuştu. Yeniden Türkiye'ye uçuş kararı alan China Southern'in ilk seferi 20 Aralık'ta yapacağı ve şirketin Pekin-İstanbul hattında uçuş planladığı öğrenilirken, haftalık sefer sayısının da 3 olacağı belirtiliyor.

TÜROB'dan yapılan açıklamada, Türkiye'ye dönme kararını resmen açıklayan China Southern'in ardından Çinli Hainan Airlines'ın da Çin-Türkiye arasında yeniden seferlere başlamaya hazırlandığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, "Temasların sürdüğü diğer Çinli şirketlerin de yakın zamanda Türkiye planlarını açıklaması bekleniyor. Bu şirketler arasındaki Hainan Airlines'ın da Çin-Türkiye arasında seferlere başlamaya hazırlandığı ifade ediliyor" denildi.

Çinli turist sayısı 7 ayda yüzde 89 arttı

Çin’den Türkiye’ye 2012 yılında 114 bin, 2013’te 138 bin, 2014 yılında 199 bin, 2015 yılında 313 bin, 2016 yılında 167 bin, 2017 yılında 247 bin ziyaretçi geldi.

Bu yılın ilk 7 ayında ise, geçen yılın ilk 7 ayına göre yüzde 89 gibi önemli bir oranda artışla 225 bin Çinli turist geldi.

2014 yılında yurt dışına çıkan Çinli sayısı 107 milyonken, 2015’te bu sayı 117 milyona, 2016’da 122 milyona, 2017’de 131 milyona yükseldi.

Çinli turistlerin global düzeyde yaptığı yıllık harcama ise 110 milyar doları aştı.

Kaynak: AA, Reuters