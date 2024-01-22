Açık -0.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA, İHA 22.01.2024 21:32

Çin’e bağlı Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde 7 büyüklüğünde deprem

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), Çin’in Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ndeki Aykol kasabası merkezli 7,0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. USGS, ilk açıklamasında depremi Kırgızistan'da merkez üssü Kızıl-Su olarak bildirmişti.

Çin’e bağlı Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde 7 büyüklüğünde deprem
[Kırgızistan | Fotoğraf: İHA]

Kurumun internet sitesinden verilen bilgiye göre, TSİ 21.09’da Çin’in Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ndeki Aykol kasabası merkezli 7,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin, yerin 13 kilometre derinliğinde olduğu bilgisi verilirken, yaklaşık yarım saat sonra bölgede 5,1, 5,5 ve 5,0 büyüklüğünde artçı sarsıntılar gerçekleşti.

Merkez üssü bildirimi güncellendi

İlk açıklamasında Kırgızistan'da merkez üssü Kızıl-Su olan 7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildiren USGS, daha sonra depremin merkez üssünü Çin’in Aykol kasabası olarak güncelledi.

Deprem, bölge ülkelerinde de hissedildi

Deprem başta Kırgızistan, Kazakistan ve Özbekistan olmak üzere bölge ülkelerinde de hissedildi.

Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te şiddetli sarsıntıdan ötürü halk paniğe kapılarak evlerini terk etti ve sokaklara çıktı.

Kırgızistan Acil Durumlar Bakanı Boobek Ajikeyev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yerel saatle 00.09’da meydana gelen deprem sonucunda ülke genelinde hasar ve can kaybının olmadığını aktardı.

Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı da depremin, Almatı’da 4 büyüklüğünde hissedildiğini açıkladı.

Sosyal medyada, depremin hissedildiği ülkelerde insanların sokağa çıktığı görüntüler dikkati çekti.

ETİKETLER
Deprem Kırgızistan Son Dakika
Sıradaki Haber
ABD'de New Hampshire ön seçimlerinde Biden'ın adı oy pusulalarında yer almayacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:58
İsrail ordusu, Gazze'de 3 subayının daha öldürüldüğünü duyurdu
23:54
Ekvador'da eski FARC liderlerinden Landazuri yakalandı
23:35
CHP Genel Başkanı Özel, önceki genel başkan Kılıçdaroğlu ile görüştü
23:30
Tokat’ta heyelan; düşen kayalar ulaşımı aksattı
23:32
Tır yangınına müdahale eden itfaiye eri, basınç patlamasıyla yaralandı
23:40
AB'den Orta Doğu'da iki devletli çözüm için müzakerelerin devam edeceği mesajı
Çamlıbel kış güzelliği ile hayran bırakıyor
Çamlıbel kış güzelliği ile hayran bırakıyor
FOTO FOKUS
Ömer Ali 15 ameliyatla hayata tutundu
Ömer Ali 15 ameliyatla hayata tutundu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ