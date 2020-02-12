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Çin'deki koronavirüs salgınında can kaybı bin 113’e yükseldi
[Fotoğraf: AA]
Çin'de koronavirüs salgını korkutuyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı bin 113'e yükseldi.
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs salgını yayılmaya devam ediyor.
Hastalık nedeniyle ölenlerin sayısı bin 113'e yükseldi. 44 binden fazla kişi ise virüsten etkilendi.
DSÖ koronavirüse yeni isim verdi
Dünya Sağlık Örgütü, virüse "Covid-19" (KOVİD-19) isminin verildiğini açıkladı.
Virüse yeni isim verilmesinin "yanlış veya damgalayıcı" olabilecek diğer adların kullanılmasını önlemek için önemli olduğu vurgulandı.
Virüse karşı geliştirilecek ilk aşının 18 ayda tamamlanabileceğini belirten Dünya Sağlık Örgütü, tüm ülkeleri virüsün yayılmasını önlemek için "agresif" mücadeleye çağırdı.
Etiketler: wuhan salgın koronavirüs çinSon Güncelleme: 12 Şubat 2020 Çarşamba 05:45
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